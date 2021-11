ll live painting per 'libere di scegliere' nella giornata contro la violenza sulle donne   

AGI - Nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne Castel Romano Designer Outlet e Associazione Differenza Donna lanciano la Campagna Libere di Scegliere, un piano di iniziative concrete a favore della sensibilizzazione sociale sulla discriminazione di genere. L’assunto del progetto è ripartire insieme da una nuova prospettiva, ponendo la libertà e la piena partecipazione delle donne come prima risposta ad ogni tipo di abuso.

Giovedì il momento di simbolica inaugurazione della campagna, con un evento di live painting curato dal collettivo artistico femminile A m'l rum da me, formato da Carolina Barbieri, Martina Ceccarelli e Carlotta Moretti. Le giovani artiste carraresi hanno trasformato una borsa tridimensionale alta tre metri in un progetto grafico-creativo con l’aspirazione di dare spazio alla forza delle donne, ai loro saperi, alla loro voce e alla visione che sanno apportare alle società e al mondo quando sono libere di scegliere. Testimonial del progetto l’attrice Valentina Melis, impegnata da tempo a fianco dell’associazione Differenza Donna.

"Creare consapevolezza delle discriminazioni e degli stereotipi di genere, delle diversità intese come unicità e dell’inclusione è una priorità strategica per la nostra azienda. – commenta Luisella Moneta, Head of Human Resources McArthurGlen Italy -Perché non vorremmo mai che le differenze diventino diseguaglianze in quanto non rappresenterebbero i valori della nostra azienda e dei nostri dipendenti. Ecco perché abbiamo attivato tanti progetti di diversità, inclusione ed equità e sono molto orgogliosa che un team di uomini e donne abbia realizzato questa importante iniziativa. Ci piace pensare che uomo e donna possano diventare alleati invece che ragionare sempre per dicotomie che portano facilmente a violenze e sopraffazioni, e vogliamo continuare a contribuire a questo cambiamento insieme."

Il progetto Libere di Scegliere prevede una campagna di fundraising a sostegno dei percorsi di libertà che Differenza Donna realizza sin dal 1989 per restituire a migliaia di donne, ai loro figli e alle loro figlie una vita autodeterminata e libera dalla violenza. La campagna vuole incidere sui comportamenti, perché la battaglia per sradicare disuguaglianze e stereotipi è anzitutto culturale e implica una rivoluzione nelle relazioni e nella cura. Come sostiene Elisa Ercoli, Presidente di Differenza Donna: “La pandemia ci ha fatto fermare e riflettere su quanto sia importante la cultura della cura nelle relazioni tra esseri umani. Quella cura che ha al centro la vita di bambini, bambine, donne e uomini. Prendersi cura delle persone, delle risorse e della terra in cui viviamo, oggi è la nuova rivoluzione contro ogni forma di discriminazione e di sfruttamento. Vogliamo ripartire da una nuova prospettiva e siamo orgogliose di farlo collaborando con realtà aziendali come McArthurGlen: solo insieme possiamo davvero avviare azioni e politiche trasformative di una cultura che sappiamo essere causa diretta della violenza maschile contro le donne.”

La campagna Libere di scegliere proseguirà nei prossimi mesi con attività di informazione e raccolta fondi.

Si può sostenere la campagna a questo link.