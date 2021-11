In Italia ci sono stati 12.448 casi Covid e 85 morti. La positività è salita al 2,2%

AGI - Ancora in crescita la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 12.448, mai così tanti addirittura dal primo maggio, contro i 10.047 di martedì e soprattutto i 10.172 di mercoledì scorso. Con 562.505 tamponi, 127 mila meno di martedì, tanto che il tasso di positività dall'1,5% schizza al 2,2%. I decessi sono 85 (ieri 83 e 722 un anno fa), per un totale di 133.415 vittime dall'inizio dell'epidemia.

Prosegue anche la crescita dei ricoveri: le terapie intensive sono 13 in più (ieri +11) con 49 ingressi del giorno, e salgono a 573, mentre i ricoveri ordinari sono 32 in più (ieri +90), 4.629 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.