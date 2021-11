Sventata a Lanciano una consegna di cellulari in carcere tramite droni

AGI - Ventidue telefoni cellulari stavano per essere consegnati tramite droni ai detenuti del carcere di Lanciano, in provincia di Chieti: a sventare la consegna - rendono noto i sindacati Osapp Abruzzo e Fp Cgil Abruzzo Molise - sono stati gli agenti di polizia penitenziaria. I poliziotti, come spiegano i sindacati, hanno "intercettato tempestivamente una situazione compromettente l'ordine, la sicurezza e l'incolumita' psico-fisica di lavoratrici e lavoratori"