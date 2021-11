Nelle scuole di Latina 67 classi sono in quarantena per il Covid

AGI - Cresce l’attenzione sulle scuole della provincia di Latina per i livelli di contagio da Covid-19. I numeri di questi giorni fanno registrare un totale di 106 alunni positivi e di 22 operatori scolastici mentre sono 67 le classi attualmente in quarantena.

In alcuni casi, come per un istituto comprensivo del capoluogo pontino, un quarto delle classi risulta in quarantena, si tratta di bambini delle elementari per i quali i genitori, visto il timore che il contagio si allarghi, hanno chiesto l’attivazione della didattica a distanza.

Il bollettino della Asl segnala oggi 106 persone risultate positive con Latina che fa registrare 23 casi.

Resta inoltre alta l’attenzione sulla città di Aprilia dove si registrano 15 casi e dove il sindaco Antonio Terra ha emesso una ordinanza, attualmente in vigore per tutta questa settimana, che obbliga i cittadini all’uso delle mascherine anche all’aperto.

La decisione del primo cittadino è arrivata, di concerto con la Asl, dopo i livelli di contagio registrati nelle ultime settimane che hanno fatto superare la soglia complessiva degli oltre 400 casi.

Cluster in casa di riposo

Rimane sotto attenzione anche il cluster emerso all'interno di una casa per anziani di Latina dove nella giornata di ieri sono risultate positive 9 persone: 6 ospiti e 3 operatori.