L'Italia sotto la pioggia, allerta in molte Regioni. Un morto in Sardegna

AGI - Torna il maltempo su gran parte dell'Italia. Da Nord a Sud si segnalano criticità per pioggia e vento. La situazione più preoccupante nel Sud della Sardegna, dove, l'allerta è diventata arancione e, a Sant'Anna Arresi, le ricerche di un anziano segnalato come disperso sono terminate intorno alle 16: l'uomo è stato trovato morto.

Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha preannunciato un'ordinanza con la quale dispone, nella giornata di domani, lunedì 15 novembre, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado "per consentire le verifiche sulla sicurezza degli stabili scolastici a seguito delle difficili condizioni meteo".

L'amministrazione di Cagliari ha invitato, inoltre, "i cittadini a limitare al massimo gli spostamenti dalla propria abitazione in considerazione dello stato di diverse strade ancora allagate". Allerta gialla per le prossime 24 ore per criticità idrogeologica è stata emessa anche nel Lazio, per vento e mareggiate in Toscana, in Liguria per temporali ed in Veneto. In alcuni comuni del Salento è allerta rossa a causa delle abbondanti precipitazioni delle ultime ore.