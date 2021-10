I nuovi casi covid su a 3.702 e 33 morti, il tasso di positività a 0,8%

AGI - È in risalita la curva epidemica in Italia. Sono 3.702 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore rispetto ai 2.697 di precedenti.

Si riduce il numero di tamponi (485.613) rispetto alla cifra record di ieri (662.000) ma il tasso di positività sale a 0,8% (ieri 0,4%).

Sono in calo i decessi, 33 rispetto ai 70 di ieri, per un totale di 131.688 vittime da inizio epidemia.

In crescita i ricoveri ordinari: 2.464, cioè 41 in più del giorno prima, mentre sono stabili le terapie intensive, 355 come ieri, con 25 ingressi (+2). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi odierni è la Lombardia (+457), Veneto (+455), Campania (+406) e Lazio (+381). I casi totali sono 4.725.887.

I guariti sono 4.544 (ieri 4.442) per un totale di 4.520.531. Continua a calare il numero degli attualmente positivi, 878 in meno (ieri -1.817), e sono 73.668. Di questi, sono in isolamento domiciliare 70.849 pazienti.