In Italia 2.697 casi covid e 70 morti, eseguiti oltre 660 mila tamponi

Il tasso di positività è crollato a 0,4%, in calo il numero dei ricoveri in terapia intensiva con 3 unità in meno, e in area medica con 5 unità in meno. La reghione con più casi giornalieri è la Lombardia con 412 nuovi positivi