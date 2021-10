In Italia 1.597 nuovi casi e 44 decessi, stabile il tasso di positività a 0,7%

AGI - Sono 1.597 i nuovi casi Covid nelle 24 ore in Italia, contro i 2.437 delle 24 ore precedenti ma soprattutto i 1.516 di lunedì scorso.

Si conferma dunque il leggero aumento in controtendenza degli ultimi giorni, coincidente, però, con il boom di tamponi a causa del green pass.

I test sono infatti 219.878, in calo rispetto a ieri come ogni lunedì ma in netto aumento rispetto a lunedì scorso, quando erano poco più della metà. Il tasso di positività è stabile allo 0,7% (ieri 0,6%).

I decessi sono 44 (ieri 24) per un totale di 131.585 vittime dall'inizio dell'epidemia.

In aumento i ricoveri, come spesso succede il lunedì per via delle poche dimissioni del weekend: le terapie intensive sono 9 in più (ieri -3) con 26 ingressi del giorno e salgono a 358, mentre i ricoveri ordinari sono 42 in più (ieri +15), 2.428 in tutto.

La regione con più casi odierni è la Sicilia (+260), seguita da Emilia Romagna (+209), Lazio (+202), Campania (+158) e Veneto (+155). I casi totali sono 4.719.493. I guariti sono 2.756 (ieri 2.913), per un totale di 4.511.545. Continua a calare il numero degli attualmente positivi, 1.206 in meno (ieri -502), e sono 76.363. Di questi, sono in isolamento domiciliare 73.577 pazienti.