Due persone sono state arrestate per i disordini durante il corteo no-green pass a Milano

AGI - Sono due le persone arrestate e otto quelle denunciate, a vario titolo per interruzione di servizio pubblico, violenza privata, istigazione a disobbedire alle leggi e per manifestazione non preavvisata, per il tredicesimo corteo No Green pass che si è svolto sabato pomeriggio per le vie di Milano. Lo comunica la questura di Milano.

Degli oltre 100 manifestanti identificati, la Polizia di Stato sta valutando la posizione di circa 40 esponenti dell'area anarchica milanese e varesina per il deferimento all'autorita' giudiziaria. Durante il corteo il drappello di anarchici ha più volte tentato di far deviare il percorso della manifestazione cercando di raggiungere "obiettivi sensibili" come Palazzo Lombardia, la stazione Centrale e la Camera del Lavoro.