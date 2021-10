Due trentenni sono morti in un incidente d'auto a Taormina

AGI - Due uomini di Messina di 32 e 35 anni sono morti in un grave incidente nella notte a Taormina. Intorno alle 3,30 la Panda su cui viaggiavano insieme ad altre due persone si è ribalta nei pressi del parcheggio Lumbi. Secondo una prima ricostruzione, l'auto aveva appena superato la galleria Monte Tauro quando, per cause che sono ancora da accertare, si è capottata ed è finita contro un palo della luce.

L'urto è stato fatale per il trentaduenne che è morto subito dopo l'arrivo all'ospedale di Taormina. Poco è morto anche il trentacinquenne portato in gravissime condizioni anche lui all'ospedale di Taormina e in attesa di essere trasferito in elisoccorso a Catania. Lievi ferite per gli altri due occupanti del veicolo. I quattro avevano trascorso la serata a Taormina e stavano tornando a casa a Messina.