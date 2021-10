Tre italiani sono morti in un incidente stradale a Riad

AGI - Tre italiani sono morti in un incidente stradale avvenuto ieri Riad. Sono tre ballerini: Antonio Caggianelli di Bisceglie, Nicolas Esposto di San Giovani Gemini, nell'Agrigentino, e Giampiero Giarri, di Roma.

Erano in Arabia Saudita per esibirsi in occasione dell'inaugurazione di un teatro. Lo riferisce Angelantonio Angarano, sindaco di Bisceglie (Bat), la città di origine di Caggianelli, 33 anni, (Esposto ha 28 anni e Giarri 32 anni) precipitati con l'auto in una scarpata, insieme ad altre due persone del posto, in quella che doveva essere una giornata di riposo durante il tour.

A Bisceglie vive la famiglia di Antonio Caggianelli, ormai affermato ballerino e coreografo, che questa estate aveva partecipato anche alla Notte della Taranta in Salento. "Questa mattina - spiega ancora all'AGI il sindaco Angarano - ho incontrato i familiari, ancora increduli per quanto accaduto. Antonio era l'artista in quella che possiamo definire una famiglia normale. I suoi genitori lo avevano sempre appoggiato nella realizzazione dei suoi sogni e ormai Antonio era affermato a livello nazionale, tanto da stare pensando di trasferirsi fuori".

Antonio Caggianelli, che oltre ai genitori lascia una sorella e due fratelli, aveva parlato del tour in Arabia Saudita questa estate durante una manifestazione nella darsena di Bisceglie, in occasione della quale si era esibito su un caicco. "La famiglia è stata informata subito di quanto accaduto dalla Farnesina, anche se ora restano da capire i tempi per il rimpatrio della salma", conclude il primo cittadino. "A Bisceglie lo aspettiamo per salutarlo come comunità, anche se non sappiamo ancora in che forma si svolgerà il funerale".