In arrivo aria fredda dall'Artico con temporali e crollo delle temperature

AGI - Tra poche ore l'Italia verrà invasa da aria fredda di estrazione polare che si presenterà con forti raffiche di Bora e Grecale sui settori centro-meridionali italiani.

Secondo il sito iLMeteo.it nel corso dei prossimi giorni i primi segnali dell'irruzione saranno i temporali e le grandinate che colpiranno la Romagna per poi scendere lungo Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.

Il tempo tenderà a peggiorare anche sulla Sardegna meridionale e in maniera sempre più intensa su Sicilia e Calabria. Sull'isola non sono da escludere eventi importanti come nubifragi e alluvioni lampo.

Le temperature scenderanno in picchiata

I venti freddi e impetuosi in arrivo saranno i responsabili dell'abbassamento delle temperature che soprattutto di notte raggiungeranno valori da inizio inverno su molte città. Da giovedì 14 ottobre il risveglio degli abitanti ad esempio di Milano, Torino, Bologna, Firenze e Roma sarà davvero da battere i denti, infatti la temperatura si attesterà attorno ai 3-5 gradi, mentre al di fuori delle grandi città, come in periferia e in aperta campagna compariranno le prime brinate di stagione.

Weekend salvo grazie all'alta pressione delle Azzorre

Il maltempo abbandonerà l'Italia già nella seconda parte del 14 ottobre, quando l'alta pressione delle Azzorre tornerà a invadere tutto il Paese garantendo così un tempo più stabile e soleggiato anche nei giorni successivi, weekend compreso.

Nel dettaglio

Mercoledì 13

Al nord: peggiora in Romagna con temporali, stabile altrove. Al centro: peggiora sulle Marche e poi in Abruzzo, Sardegna meridionale e infine Molise. Al sud: instabile sulla Puglia, dal pomeriggio/sera forte maltempo in Sicilia e Calabria.

Giovedì 14

Al nord: sole e clima più freddo. Al centro: nubi sparse in Abruzzo e Molise, sereno altrove. Ventoso. Al sud: ultimi rovesci anche intensi su Sicilia e Calabria. Venti forti.

Venerdì 15

Al nord: soleggiato. Al centro: bel tempo. Al sud: in gran parte stabile.

Weekend

Il tempo nel fine settimana sarà stabile e in gran parte soleggiato.