Un giovane è stato accoltellato a morte alla stazione di Mantova

AGi - Un ragazzo di 20 anni è morto a Mantova dopo una lite che è sfociata in una aggressione a colpi di coltello. Ancora incerta la dinamica del fatto accaduto nella tarda serata di ieri. Sembra ci sia stata una discussione tra tre extracomunitari per il furto di un cellulare. Improvvisamente sarebbe iniziata una rissa che si è conclusa con il ferimento del 20enne e il decesso durante il trasporto in ospedale. Gli altri due extracomunitari sono fuggiti.