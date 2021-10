Nelle ultime 24 ore 1.516 nuovi casi Covid e 37 decessi. Positività sale all'1,3%

AGI - Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi registrati lunedì 11 ottobre sono 1.516, contro i 2.278 di ieri ma soprattutto i 1.612 di lunedì scorso. Con pochi tamponi, come sempre nel post-weekend: 114.776, 156 mila in meno. Tanto che il tasso di positività sale da 0,8% a 1,3%. I decessi sono 34 (domenica 10 ottobre erano 27), per un totale di 131.335 vittime dall'inizio dell'epidemia.

In aumento i ricoveri, come spesso avviene il lunedì per le poche dimissioni del weekend: le terapie intensive sono 10 in più (domenica -3) con 18 ingressi del giorno, e salgono a 374, mentre i ricoveri ordinari sono 37 in più (domenica -41), 2.688 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi odierni è la Sicilia (+231), seguita da Emilia Romagna (+191), Lazio (+188), Toscana (+162), Veneto (+156) e Campania (+129). I casi totali sono 4.701.832.

I guariti sono 2.184 (34 ore prima erano 2.745), per un totale di 4.486.391. Continua a calare il numero degli attualmente positivi, 702 in meno (-494 rispetto a precedente rilevazione), e sono 84.106. Di questi, sono in isolamento domiciliare 81.044 pazienti.