Sala vara la giunta a tempo record, sei donne e sei uomini per Milano

AGI - A tempo record, a cinque giorni dalle elezioni, il sindaco di Milano Beppe Sala, riconfermato per il secondo mandato con il 57,73% delle preferenze, contro le 31,97% del candidato del centrodestra Luca Bernardo, annuncia la nuova squadra.

Mantiene le “promesse” fatte in campagna elettorale, in primis quella sull’equilibrio di genere: per la metà la squadra sarà composta da donne: 6 su 12 assessori.

Nel ruolo di vice sindaco ha confermato Anna Scavuzzo. E anche per il ruolo di vice sindaco della città metropolitana pensa a una donna.

L’altra promessa è che avrebbe fatto “una giunta giovane”. È così è, “ci sono due under 30”.

Le due giovanissime sono Martina Riva e Gaia Romani, rispettivamente copriranno l’assessorato dello sport turismo e politiche giovanili e l’assessorato ai Servizi civici.

Il sindaco, in Sala Alessi, ha raccontato chi lo affiancherà nei prossimi 5 anni, a partire dalla rodatissima Scavuzzo, che avrà anche le deleghe all’istruzione e ai rapporti con il consiglio comunale.

La vera novità è la riconferma dell’assessore Marco Granelli che resta in giunta e dalla mobilità passa alla sicurezza. Il recordman delle preferenze

Pierfrancesco Maran avrà l’assessorato alla casa, con attenzione allo sviluppo del piano dei quartieri.

L’assessorato a bilancio e patrimonio immobiliare a Emmanuel Conte.

Alla cultura andrà Tommaso Sacchi, che lascerà l’assessorato alla Cultura di Firenze.

E ancora in giunta siederanno: Lamberto Bertolè (Welfare e salute); Arianna Censi (Mobilità); Alessia Cappello, sarà assessora al Lavoro e allo sviluppo economico. Elena Grandi, infine, sarà assessora al Verde e all'ambiente.

Giancarlo Tancredi, dirigente del Comune di Milano, assessore alla Rigenerazione Urbana.

Sono sei quelli in arrivo dal Pd, due della lista civica, uno dei riformisti e uno dai verdi.