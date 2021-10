Il bambino rapito dal padre a Padova è stato ritrovato in Romania

AGI - Il bambino di 5 anni rapito a Padova martedì mattina mentre stava andando a scuola con la mamma è stato ritrovato in Romania. Secondo quanto si apprende il bimbo sarebbe stato rintracciato dalla polizia romena a bordo di un treno.

Ad architettare il rapimento sarebbe stato il padre, separato, violento e con un divieto di avvicinamento emesso dal tribunale di Bucarest, che intorno alle 8.20 di martedì mattina assieme ad altri tre uomini ha immobilizzato la madre, prelevato il bimbo e caricato su un furgone, poi ritrovato abbandonato a Limena, nel Padovano.

I carabinieri di Padova sono in contatto con le autorità romene per conoscere i dettagli del ritrovamento del bambino. Fonti investigative hanno inoltre confermato che i militari dell'Arma sono in attesa della documentazione utile per procedere con le indagini.