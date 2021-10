Gli organizzatori dei Giochi di Pechino 2022 riconoscono i vaccini russi

AGI - Gli atleti, allenatori e funzionari che sono stati vaccinati con uno dei vaccini contro il Covid-19 prodotti in Russia eviteranno l’annunciata quarantena di 21 giorni al momento del loro arrivo in Cina per partecipare alle Olimpiadi e Paralimpici invernali di Pechino 2022.

A darne comunicazione è stato il Comitato organizzatore di Pechino 2022. In Russia sono stati registrati quattro vaccini contro il coronavirus – Sputnik V, Sputnik Light, Epivakkoron e Kovivak – ma nessuno di questi è stato riconosciuto dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

Gli organizzatori hanno riferito che riconosceranno i vaccini prodotti da singoli Stati.

Gli atleti russi ai Giochi della neve e del ghiaccio gareggeranno sotto i colori del Comitato olimpico russo e non sotto la bandiera della Russia a seguito di una serie di violazioni al codice antidoping.

La Russia è sospesa dagli eventi olimpici e di carattere mondiale fino al 16 dicembre del 2022.