In Italia 44 morti per il Covid, è il numero più basso dal 14 ottobre

AGI - In Italia il bollettino di domenica 20 maggio ha fatto segnare 2.949 nuovi casi e 44 i morti, il numero di decessi più basso dal 14 ottobre, quando furono 43. Si tratta quindi del livello più basso di vittime in sette mesi e mezzo.

In calo anche i ricoveri

Calano anche le terapie intensive e i ricoveri ordinari: in totale ci sono1.061 persone in rianimazione (34 meno di sabato) mentre nei reparti ordinari sono ricoverati con sintomi in 6.591 (209 in meno). I tamponi processati sono stati 164.490 e il tasso di positività è dunque all'1,8%, in aumento rispetto all'1,4% di sabato quando i casi erano stati 3.351 e le vittime 83.

Lombardia con il numero più alto di casi

Il numero degli attualmente positivi è di 238.296, in calo di 3.670 unità rispetto a sabato. I dimessi e i guariti sono complessivamente 6.574, per un totale di 3.851.661 dall'inizio dell'epidemia.

A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (458), la Campania (385), la Sicilia (348) e il Lazio (278).