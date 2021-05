Coppia gay aggredita mentre passeggia a Palermo

AGI - Una coppia gay è stata aggredita da una gang ieri sera nel centro storico di Palermo. La coppia – proveniente da Torino – era in cerca di un bed&breakfast quando è stata circondata e, dopo i primi screzi per il fatto che si tenevano per mano, è iniziata l’aggressione a calci e pugni.

Il fatto è avvenuto nei pressi di via Maqueda, pieno centro storico del capoluogo siciliano: sul posto personale e mezzi del 118, una delle due vittime è stato trasportata in ospedale per le ferite riportate. Le indagini sono condotte dalla Squadra mobile di Palermo.

Gli investigatori hanno raccolto diverse testimonianze, anche tra i passanti e hanno acquisito le immagini dai sistemi di videosorveglianza per riuscire ad individuare gli autori dell’aggressione omofoba.