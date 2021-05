Lo spettacolare alone intorno al sole nel cielo di Orbetello

AGI - Spettacolare alone stamattina nel cielo di Orbetello, sotto Monte Argentario in Toscana. Centiana di persone hanno potuto ammirare e fotografare lo speciale arcobaleno tondo che ha circondato il sole. Quello dell'alone è un fenomeno simile all'arcobaleno eccetto per il fatto che viene formato dalla rifrazione della luce solare attraverso i cristalli di ghiaccio sospesi nelle nuvole al posto delle gocce di pioggia o ad altra acqua liquida sospesa nel cielo.