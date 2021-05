Apre l'Apple Store di via del Corso, oltre 10 minuti di fila per entrare

AGI - Tantissime persone da questa mattina si sono affacciate a via del Corso per visitare il nuovo Apple Store, al piano terra di Palazzo Marignoli, si tratta del negozio più grande in Europa del colosso di Cupertino.

Dieci minuti di fila per entrare, l'accesso inizialmente era stato contingentato solo a coloro che si erano prenotati via web, poi la scelta di aprire anche a tutti gli altri.

Fila ma niente calca, con controlli scrupolosi di prevenzione del contagio da Covid: misurazione della temperatura, sanificazione delle mani, registrazione dei presenti via mail e richiesta di mantenere le distanze tra i presenti.

l'Apple Store di via del Corso a Roma





Da anni Apple lavora per l'apertura di questo nuovo punto vendita, il primo ok era arrivato nel 2014 con la giunta di Ignazio Marino, poi anche quella di Virginia Raggi ha prodotto un secondo atto amministrativo.

Lo store, a due passi dal Parlamento e da piazza San Silvestro, ha dovuto rispettare precisi canoni di impatto architettonico visto il contesto di pregio monumentale in cui è collocato.

All'interno dello store predominano i marmi bianchi, le scelte di tonalità cromatiche tenui. Dei led che compongono la scritta Hello campeggiano dietro ad alcune delle vetrine.

La scelta del marmo è proprio un omaggio che Apple fa alla tradizione artistica e creativa della città visto che lungo i secoli è stato utilizzato da architetti e scultori per esprimere il proprio talento.

Il colosso dell'high tech ha provveduto anche alla ristrutturazione del cortile interno del Palazzo, dove sono stati piantati alcuni alberi.