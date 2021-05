Vuol 'punire' il rivale in amore ma vandalizza l'auto sbagliata

AGI - Convinto di 'punire' un rivale in amore, un uomo ha vandalizzato per errore l'auto di un'ignara casalinga, ma è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza e denunciato per danneggiamento dai carabinieri.

L'episodio è avvenuto a Sinnai (Cagliari), dove la donna, 56 anni, nei giorni scorsi aveva segnalato in caserma i danni per 2.800 euro subiti dalla sua macchina, una Land Rover, parcheggiata in strada: parabrezza sfondato e fiancata destra pesantemente ammaccata.

I militari, grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell'area dell'atto vandalico, sono risaliti al responsabile: un disoccupato di 38 anni, che neppure conosceva la vittima del suo gesto. L'uomo ha confessato e spiegato di essersi accanito contro l'auto sbagliata.