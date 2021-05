In Italia 3.224 nuovi casi Covid e 166 morti, tasso positività 1,27% 

AGI - Sono 3.224 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 2.490 di ieri ma a fronte di un numero di tamponi largamente superiore: 252.646 contro i 107.481 di ieri, per cui il tasso di positività scende all'1,27% (ieri era 2,3%).

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I morti delle ultime 24 ore sono 166 a fronte dei 110 di ieri, per un totale di 125.501 dall'inizio della pandemia.

Continua il calo della pressione sulle strutture ospedaliere: i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.323, con un decremento di 59 unità rispetto a ieri (gli ingressi del giorno sono 46) mentre i ricoverati con sintomi sono 393 in meno, per un totale di 8.557.

Il maggior numero di nuovi casi si registra in Lombardia con 505, davanti a Campania (410), Sicilia (372), Puglia (314) e Lazio (308). I casi totali dall'inizio della pandemia diventano 4.197.892.

Gli attualmente positivi scendono di 8.294 unità per un totale di 268.145; i dimessi/guariti sono 11.348 in più di ieri, in tutto 3.804.246. In isolamento domiciliare figurano oggi 258.265 positivi, 7.842 in meno.