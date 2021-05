Due bidelli hanno fatto a botte nel cortile di una scuola a Vibo. Uno è finito in ospedale

AGI – Una violenta lite ha visto protagonisti due bidelli nel cortile della scuola Don Bosco di Vibo Valentia ed uno dei due è finito in ospedale. E’ successo stamane a due passi dalla centralissima piazza Martiri d’Ungheria quando, per cause ancora in corso di accertamento, due operatori scolastici della scuola elementare Don Bosco se le sono date di santa ragione. Uno dei due bidelli, di 60 anni, ha avuto la peggio e sul posto è dovuta intervenire un’autoambulanza per le cure del caso in ospedale, avendo riportato il ferito un trauma cranico. Le sue condizioni non destano al momento preoccupazioni. Sul posto è intervenuta anche la Polizia per cercare di ricostruire l’accaduto ed accertare eventuali responsabilità. Ferma la condanna per l'accaduto da parte della dirigente scolastica Domenica Cacciatore.