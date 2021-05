Sono 5.218 i nuovi casi e 218 morti, i ricoveri tornano sotto i 10mila

AGI - Prosegue il calo della curva epidemica in Italia. I casi di oggi sono 5.218, contro i 5.741 di ieri e soprattutto i 7.567 di venerdì scorso. Con 269.744 tamponi, 18mila più di ieri, tanto che il tasso di positività torna all'1,9% (ieri era salito lievemente al 2,3%).

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I decessi sono 218, in netto aumento su ieri (164), ma 85 di questi, segnala la Regione Campania, sono il recupero di dati di mesi precedenti. Il totale delle vittime da inizio epidemia sale a 125.028.

Ancora in netta discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 75 in meno (ieri -99) con 51 ingressi del giorno, e scendono a 1.469, mentre i ricoveri ordinari calano di 458 unità (ieri -635) e tornano sotto quota diecimila per la prima volta dal 22 ottobre 2020, attestandosi a quota 9.925.

La regione con più casi odierni è la Lombardia (+874), seguita da Campania (+705), Sicilia (+493), Lazio (+471) e Emilia Romagna (+412). Il totale dei contagi in Italia sale a 4.183.476.

I guariti sono 12.695 (ieri 12.816), per un totale di 3.766.660. Sempre in calo il numero delle persone attualmente positive, 7.698 in meno (ieri -7.244): i malati ancora attivi sono ora 291.788. Di questi, sono in isolamento domiciliare 280.394 pazienti.