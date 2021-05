I nuovo casi di covid sono stati 5.741 e i decessi 164

AGI - Torna a salire la curva epidemica in Italia. Sono 5.741 i casi nelle ultime 24 ore, contro i 5.506 della giornata precedente. Con 251.037 tamponi, 36mila in meno rispetto a mercoledì 19, il tasso di positività sale a 2,3% (prima 1,9%). I decessi sono 164 (contro 149), per un totale di 124.810 vittime dall'inizio dell'epidemia. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Le terapie intensive sono 99 in meno (mercoledì erano -46), con 69 ingressi del giorno per un totale di 1.544, mentre i ricoveri ordinari sono 635 in meno (prima -521), per un totale di 10.383. La regione con più casi odierni è la Lombardia con 1.003, seguita da Campania (+649), Toscana (+559) e Lazio (+558).

I contagi totali salgono a 4.178.261. I guariti sono 12.816 (ieri 13.929), per un totale di 3.753.965. Le persone attualmente positive scendono di 7.244 unità (il 19 maggio -8.578) e sono 299.486 in tutto. Di queste sono in isolamento domiciliare 287.559.