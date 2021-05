Medico legale di Avellino riceve un pacco con il cuore di un animale 

AGI - Un macabro avvertimento in pieno stile mafioso per un medico legale dell'Asl di Avellino, consulente della procura della Repubblica irpina. Un pacco anonimo, con la sola scritta "Personale" è stato recapitato negli uffici del Sert, in via Iannaccone e lasciato la vigilante all'ingresso per essere consegnato al dottor Lamberto Pianese.

Il vigilante ha avvisato il medico telefonicamente e Pianese ha chiesto di aprirlo. Nella scatola era contenuto un cuore di animale. Il pacco è stato consegnato alla polizia che ha avviato le indagini e informato la procura della Repubblica.

Sul reperto saranno eseguite analisi, ma nel frattempo la polizia sta acquisendo le immagini dell'impianto di videosorveglianza presente nella zona di via Iannaccone, di corso Europa e corso Vittorio Emanuele per identificare il fattorino che ha lasciato il pacco.

L'uomo si è infatti dileguato frettolosamente dopo aver lasciato il pacco. Ascoltato a lungo dagli agenti della squadra mobile di Avellino, Pianese ha fornito alcune indicazioni utili per identificare gli autori del gesto. Agli investigatori il professionista ha rivelato alcuni suoi sospetti.