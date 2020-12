Svolta nel giallo delle valigie: il corpo maschile è dell'albanese  Shpetim Pasho. Ritravata la quarta valigia

AGI - E' dell'albanese Shpetim Pasho il corpo maschile rinvenuto nelle valigie alla periferia di Firenze. Dalla prima comparazione effettuata dalla Sezione Impronte del Ris di Roma, informano i carabinieri, tutti i punti rilevabili sull'impronta di un dito di una mano del cadavere di sesso maschile corrispondono alle sue impronte dattiloscopiche. Intanto, dopo ore di perlustrazione palmo a palmo dell'appezzamento del terreno in cui nei giorni scorsi erano stati ritrovati tre bagagli contenenti ossa umane fatte a pezzi, i carabinieri hanno trovato la quarta valigia. Il contenuto - spiegano i carabinieri - è da verificare".

Prende dunque sempre più corpo l’ipotesi che i resti dei corpi trovati in tre trolley in un terreno alla periferia di Firenze appartengano ai coniugi albanesi Shpetim e Teuta Pasho scomparsi nel 2015. A battere questa pista fu a suo tempo anche la trasmissione di Rai 3 “Chi l’ha visto?”, che per prima aveva indagato sulla scomparsa dei due dopo la segnalazione alla redazione da parte della figlia della coppia.

La donna aveva detto di non aver più avuto traccia dei genitori dopo l’ultima telefonata da Scandicci, dove avevano trovato un appartamento in affitto per il loro soggiorno. Shpetim e Teuta Pasho, infatti, erano solo di passaggio in Italia: erano venuti dall’Albania per vedere il figlio che era detenuto, in quel periodo, proprio nel carcere di Sollicciano. Shpetim e Teuta Pasho (rispettivamente, 54 e 52 anni al momento della scomparsa) venivano periodicamente in Toscana, dove vivono i loro figli.

Il loro ultimo soggiorno era iniziato il 4 ottobre 2015 ed era durato circa un mese. Poi, il 2 novembre la figlia aveva ricevuto una telefonata da un numero anonimo in cui la madre le diceva di non voler rispondere a nessuno. Da allora, nessuna notizia. Nessun altro tassello si è aggiunto al puzzle, fino al ritrovamento dell’importante tassello della complessa indagine oggi.