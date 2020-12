Il maltempo non abbandona l'Italia, Immacolata sotto la neve

AGI - Il maltempo non abbandonerà l'Italia neppure nei prossimi sette giorni che saranno caratterizzati da un tempo diffusamente instabile. Dopo un lunedì di semi-tregua, la giornata peggiore sarà proprio il giorno dell’Immacolata e bisognerà aspettare domenica per riveder splendere il sole.

Intanto è ancora emergenza al Brennero: la corsia nord dell’autostrada A22 del Brennero nel tratto tra Vipiteno e il confine di Stato del passo del Brennero è nuovamente percorribile. La corsia era stata chiusa sabato sera per motivi di sicurezza a seguito delle abbondanti nevicate. Al Brennero sono caduti circa 90 centimetri di neve. Nel frattempo si è formata una lunga coda di mezzi pesanti in direzione nord tra Bressanone e Brennero. Restano interrotte la strada statale 12 tra Colle Isarco e il confine di Stato e la ferroviaria tra Bronzolo e Brennero.

Il team del sito www.ilMeteo.it avverte che dopo un lunedì con piogge sparse al Nord, sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna, già dalla sera l’avanzare di una nuova e intensa perturbazione comincerà a far piovere diffusamente sulla Sardegna e in rapida estensione al Centro-Nord. Sin dalle prime ore di domani, giorno dell’Immacolata, la formazione di un vortice ciclonico sul mar Ligure causerà piogge diffuse su tutto il Nord e al Centro. La neve cadrà ancora una volta copiosa sulle Alpi a quote inferiori ai 1000 metri. Le precipitazioni risulteranno abbondanti in special modo su Liguria, Triveneto, Lazio e poi in Campania. Su queste zone si potranno avere dei nubifragi. I venti ancora una volta soffieranno forti di Libeccio sul Mar Tirreno con mareggiate sulle coste laziali, Scirocco invece sul medio Adriatico.

Da mercoledì 9 il tempo continuerà a rimanere instabile con piogge soprattutto su tutti i settori occidentali. Da venerdì invece l’arrivo di un nuovo vortice causerà un veloce peggioramento dapprima al Sud e poi sabato anche al Centro-Nord. Buone notizie invece per domenica 13 quando potrebbe tornare l’alta pressione a riportare la tranquillità sul nostro Paese.

Nel dettaglio, lunedì 7: al nord: tempo a tratti piovoso, neve sulle Alpi dai 500 metri. Al centro: a tratti instabile su coste tirreniche, in serata peggiora fortemente in Sardegna. Al sud: qualche pioggia sui settori tirrenici.

Martedì 8. Al nord: maltempo, forte sul Triveneto, neve a 6-800 metri. Al centro: maltempo su Toscana, Lazio, Umbria, Sardegna. Al sud: peggiora fortemente in Campania.

Mercoledì 9. Al nord: piogge a tratti moderate. Al centro: instabile sui versanti tirrenici e in Sardegna. Al sud: rovesci su Campania e Calabria.

Giovedì 10 migliora al Nord, instabile sui settori tirrenici. Venerdì 11 peggiora al Sud.