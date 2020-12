Il maltempo si abbatte sullo 'Stivale', Liguria e Puglia le regioni più colpite

AGI - Ondata di maltempo con pioggia, neve e vento su molte regioni del Paese. Ad essere particolarmente colpita la Liguria, dove la situazione si è resa particolarmente difficile su alcune strade ed autostrade.

Il Tavolo emergenza della prefettura ha richiesto l'intervento della Protezione civile regionale per fornire supporto alle persone rimaste bloccate in autostrada, soprattutto per quanto riguarda il tratto della A7 attorno a Busalla e sulla A10.

"I nostri volontari stanno distribuendo coperte e generi di conforto - ha spiegato il presidente della Regione, Giovanni Toti - La Sala operativa per seguire il maltempo sarà attiva come sempre 24 ore su 24 fino alla conclusione dell'allerta, per monitorare costantemente l’evolversi della situazione sia sul fronte delle condizioni meteo sia per quanto riguarda la viabilità".

Allagamenti si sono registrati, inoltre, su alcuni tratti della A10 e A12. Alla pioggia e alla neve si è aggiunto anche il vento, con raffiche fino a 147,2 km/h registrati a Fontana Fresca, sopra Sori (Genova). "I fenomeni - spiega Arpal - sono destinati a proseguire e a riprendere, dopo una breve pausa, anche domani, sabato 5 dicembre". Per questo è stata prolungata l'allerta meteo sulla regione.

Il maltempo ha colpito, anche se in modo meno forte le altre regioni del Nord e, come previsto dal Piano Operativo di Autostrade per l'Italia, sono operativi gli oltre 500 mezzi spargisale e spazzaneve e i 700 addetti alla viabilità nelle tratte tra Liguria, Piemonte e Lombardia.

Torino si è svegliata questa mattina con i tetti imbiancati e le precipitazioni stanno proseguendo miste a pioggia in tutta la regione. Qualche difficoltà per il traffico c'è stata, questa mattina, nell'area del Novarese, con diversi autoarticolati che sono rimasti bloccati allo connessione di Biandrate tra l'autostrada A4 e la A26 e nelle zone del Cuneese.

A Venezia prevista acqua alta fino a 135 centimetri

Allerta acqua alta a Venezia. Secondo le previsioni sabato alle 02:40 la marea potrebbe raggiungere un massimo di 135 cm.

Imperversa con ondate improvvise e violente il maltempo in Puglia, con una tromba d'aria a Galatina, in provincia di Lecce, e un fulmine che ha colpito e ucciso le mucche al pascolo a Noci in provincia di Bari.

E disagi alla circolazione a causa delle forti piogge si registrano in Salento, in particolare nell'area occidentale e quella più a sud della penisola, dove la pioggia ha causato problemi alla circolazione stradale e trombe d'aria hanno divelto e danneggiato la segnaletica e scoperchiato i tetti di alcune installazioni industriali. In particolare, nella zona tra Galatina e Soleto, le coperture metalliche di alcune strutture sono state scaraventate a parecchi metri di distanza, finendo anche sulla vicina strada provinciale.

La situazione non sembra destinata a migliorare, prevista allerta anche in ampie zone del Friuli, dell'Emilia e della Toscana, oltre a Veneto e Sardegna.