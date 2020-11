Bimba di 10 anni cade e muore in una scuola a Palermo

AGI - Una bimba di 10 anni è morta durante la lezione di educazione fisica a Palermo. Il fatto è accaduto oggi alla scuola media Vittorio Emanuele Orlando, in via Lussemburgo a Palermo. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti: nella palestra c’erano gli alunni di due prime medie, tra cui la bimba di 10 anni, palermitana. La bimba è caduta a terra all’improvviso. Vani i tentativi di rianimazione, sul posto è giunta una ambulanza.

Le indagini sono condotte dai carabinieri del comando provinciale e della compagnia San Lorenzo. Potrebbe essere necessario effettuare una ispezione cadaverica per tentare di capire i motivi del decesso.

La ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, esprime "profondo cordoglio e dolore" per la tragedia avvenuta stamattina in una scuola di Palermo. La ministra esprime anche la "massima vicinanza alla famiglia" e rende noto che il ministero ha gia' avviato tutti gli accertamenti del caso.

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha espresso il proprio cordoglio: "Si tratta di una tragedia immane, che colpisce la famiglia della piccola, la comunità scolastica e tutta la città. Sono certo di interpretare i sentimenti non solo dell'Amministrazione comunale ma di tutta Palermo, nell'esprimere vicinanza nel dolore alla famiglia di questa piccola, ai suoi insegnanti e ai suoi compagni".

Il governatore della Sicilia, Nello Musumeci: "Siamo addolorati e attoniti. Il governo della Regione Siciliana si unisce al dolore della famiglia e dell'intero Istituto, con la certezza che, nell'interesse di tutti, saranno approfondite e conosciute le cause del gravissimo incidente".