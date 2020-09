Controlli sulla legionella a Busto Arsizio, per il sindaco "la situazione è sotto controllo"

AGI - Controlli igienico sanitari in corso a Busto Arsizio dopo i casi di legionella accertati la sera del 4 settembre. Mentre il decesso registrato non sarebbe attribuibile con certezza alla malattia infettiva causata dal batterio Legionella pneumophila, "trattandosi di un paziente pluripatologico e anziano". Lo ha spiegato oggi il sindaco della città della provincia di Varese, Emanuele Antonelli, fornendo altri dettagli sulla notizia resa nota dall'assessore al welfare della regione Lombardia Giulio Gallera che inizialmente parlava di 16 contagiati e un morto.

il sindaco Antonelli invita a mantenere la calma, "situazione sotto controllo"

Antonelli invita a evitare allarmismi. Attraverso la sua pagina Facebook manda un messaggio alla cittadinanza: "la situazione è sotto controllo, stiamo tranquilli.

15 i casi accertati di legionella: 11 uomini e 4 donne

Poi, usando il condizionale, spiega che i "casi di legionella dovrebbero essere 15, tutti sotto osservazione e non dovrebbero esserci persone in pericolo di vita". Quanto ai casi accertati il primo cittadino, precisa che si tratta di 11 uomini e 4 donne di età compresa tra i 56 e i 92 anni. "Ho passato tutta la serata di ieri al telefono con i vertici regionali e le autorità sanitarie per avere tutte le informazioni necessarie" aggiunge sottolineando che i casi si sono concentrati in un'area in particolare.

verifiche nella zona Madonna Regina

"La zona sotto osservazione è Madonna Regina. Stiamo facendo tutti gli accertamenti del caso". Il sindaco allega al suo post anche un link dove trovare tutte le informazioni sulla legionella (compresi i sintomi e i metodi di prevenzione): https://www.ats-insubria.it/aree-tematiche/ambiente/4857-legionellosi.

A parlare di una situazione "sotto controllo" è anche il consigliere regionale varesino Emanuele Monti, presidente della terza commissione sanità e politiche sociali a Palazzo Lombardia: "il primo caso è di alcuni giorni fa e tutti i contagiati non sono in condizioni gravi, nessuno è ricoverato". Nessun problema in ospedale e nelle case di riposo, dice.

Anche il vice sindaco Manuela Maffioli conferma che l'infezione da legionella sembrerebbe interessare una zona circoscritta ma assicura che sono in corso verifiche a tutto campo.

Le autorità sanitarie territoriali, come aveva spiegato l'assessore Gallera "si sono attivate immediatamente e hanno realizzato i prelievi e la campionatura delle acque nelle abitazioni di residenza, il controllo degli impianti idrici (acquedotto) e delle torri di raffreddamento. Le analisi di laboratorio sono in corso. In via precauzionale è stata altresì eseguita una iperclorazione dell'acqua".