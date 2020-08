Resta chiusa per tutta la notte l’autostrada del Brennero

In Alto Adige torna il sereno ma resta l'allarme fiume in piena. Centro Nord nella morsa del maltempo. Conte pronto a valutare stato di emergenza in Veneto

AGI - L'autostrada A22 del Brennero, con molta probabilità, resterà chiusa fino a domani mattina nel tratto tra San Michele all'Adige e Bolzano Sud. Lo apprende l'Agi dal centro operativo dell'Autobrennero. L'importante arteria autostradale è stata chiusa nel pomeriggio a seguito del rischio esondazione del fiume Adige in Bassa Atesina dopo le morti piogge della scorsa notte e della mattinata. Permane l'interruzione anche sulla linea ferroviaria del Brennero in Val d'Isarco a nord di Bolzano.

Evacuate preventivamente ad Egna circa 320 persone per il rischio di esondazione dell'Adige. Coda di 4 km sull'autostrada in uscita a San Michele per chi proviene da sud. Tutto il traffico si è riversato sulla Statale 12 dove si sono formate code tra Salorno e Bolzano.

La situazione permane particolarmente difficile a seguito dell'enorme quantità d'acqua caduta. Diversi i fiumi esondati: l'Isarco all'altezza della cittadina di Chiusa in provincia di Bolzano, corsi d'acqua ingrossati, l'Adige è in piena e ha costretto all'evacuazione preventiva di 600 persone a Egna in Bassa Atesina, e traffico paralizzato nella giornata del rientro verso le città dopo le vacanze. Evacuate più di 300 persone a Chiusa a seguito dell'esondazione dell'Isarco.

Maltempo anche in Veneto dove secondo Coldiretti i danni sono "incalcolabili". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a quanto si apprende, ha sentito oggi il presidente del Veneto, Luca Zaia, e il sindaco di Verona, Federico Sboarina. Il premier ha espresso massima vicinanza e solidarietà alle popolazioni colpite dal maltempo e in merito alla richiesta di stato d'emergenza avanzata dalla Regione Veneto si e' detto disponibile, non appena arrivera' la relazione integrativa, ad avviare istruttoria con la Protezione Civile per la valutazione.

Vai all'articolo