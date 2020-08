Aumentano ancora i contagi da coronavirus, i morti sono 3

AGI - Ancora in rialzo i nuovi casi di coronavirus in Italia: oggi 574 contro i 531 segnalati ieri. decessi sono 3, mentre ieri ne erano stati registrati 6.

Il numero totale di casi sale a 252.809, il numero di deceduti in Italia è ora di 35.234, quello di dimessi guariti è pari a 203.326. I ricoverati con sintomi sono 771 (-15 su ieri), in terapia intensiva sono 56 (+1 su ieri), in isolamento domiciliare 13.422 (+182).

Nel dettaglio per regioni, l'incremento maggiore lo registra oggi il Veneto con 157, quindi la Lombardia con 97 e l'Emilia Romagna con 57. Seguono il Lazio con 45, la Campania con 44, la Sicilia con 36, le Marche con 32. Le regioni con nessun nuovo caso sono solo Valle d'Aosta e Molise. Il numero di tamponi in più è stato di 46.723, portando il totale a 7.467.487, di cui testati 4.407.524.