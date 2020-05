I malati di coronavirus in Italia sono meno di 80 mila

Torna a piegare verso il basso la curva epidemica in Italia dopo l'inatteso sbalzo di ieri, +1.402 in un giorno, dovuto però anche al recupero di 419 casi positivi risalenti ai giorni scorsi in Lombardia. Oggi l'aumento è di 888 casi, tornato dunque sotto quota mille, che porta a 222.104 il totale degli italiani colpiti dal Covid-19 dall'inizio dell'epidemia.

Lieve aumento dei decessi, 195 nelle ultime 24 ore (ieri 172), per un totale che sale a 31.106. Cresce sensibilmente il numero dei guariti, 3.502 oggi (ieri 2.452), che diventano 112.541 in tutto. Per effetto di questi dati, si registra un buon calo del numero degli attualmente positivi, 2.809 in meno (ieri erano 1.222 in meno), per un totale che scende sotto gli 80 mila per la prima volta dal 31 marzo: ora sono 78.457.

Si conferma anche il trend in calo dei ricoveri, costante ormai da oltre un mese: quelli in regime ordinario sono 693 in meno (12.172 totali), mentre le terapie intensive calano di altre 59 unità, 893 in tutto. Le persone in isolamento domiciliare sono 65.392. Infine, oggi discreto numero di tamponi eseguiti, 61.973, ma inferiore a ieri, quando erano stati 67.003.

Nel dettaglio, informa la Protezione Civile nel bollettino odierno, i casi attualmente positivi sono 30.032 in Lombardia, 12.491 in Piemonte, 6.502 in Emilia-Romagna, 5.020 in Veneto, 3.563 in Toscana, 2.718 in Liguria, 4.235 nel Lazio, 3.013 nelle Marche, 1.815 in Campania, 573 nella Provincia autonoma di Trento, 2.322 in Puglia, 1.889 in Sicilia, 779 in Friuli Venezia Giulia, 1.489 in Abruzzo, 413 nella Provincia autonoma di Bolzano, 106 in Umbria, 491 in Sardegna, 93 in Valle d'Aosta, 551 in Calabria, 131 in Basilicata e 231 in Molise.

Oggi in Lombardia

Nelle ultime 24 ore in Lombardia sono stati registrati 394 nuovi positivi al coronavirus e 69 decessi. Il totale, dall'inizio dell'epidemia, sale a 83.298 casi e 15.185 morti. Questo il quadro giornaliero dell'epidemia di coronavirus, fornito dalla Regione Lombardia. Ieri i casi positivi erano stati 614 e due giorni fa +364. Mentre i decessi rispettivamente 62 e 68. Sono stati effettuati 10.919 tamponi (524.163 in totale).

Continuano a calare in Lombardia sia i pazienti affetti da coronavirus in terapia intensiva che i ricoveri. Oggi sono stati registrati -15 posti in terapia intensiva (totale a 307) e -215 ricoveri (5.007). Questo il quadro fornito dai dati giornalieri sull'epidemia, diffusi dalla Regione Lombardia. Ieri le terapie intensive avevano registrato -19 e l'altro ieri -7; mentre i ricoveri -175 e -31.

Oggi in Emilia Romagna

In Emilia Romagna si registrano 52 nuovi casi nelle ultime 24 ore per un totale da inizio epidemia di 26.979. Gli ulteriori decessi sono stati 20: 4 uomini e 16 donne per un totale in regione di 3.905. Lo ha comunicato l'ente locale in una nota. I test effettuati hanno raggiunto quota 243.883 (+4.705). Le nuove guarigioni oggi sono 329 (16.572 in totale), mentre continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi a oggi: -299, passando dai 6.801 registrati ieri agli odierni 6.502. Per un differenziale fra guariti complessivi e malati effettivi di 10.070, fra i piu' alti nel Paese.

Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 5.187, +493 rispetto a ieri. Un incremento dovuto principalmente all'aggiornamento del sistema informativo che ha permesso di azzerare i casi per i quali non era disponibile il dato sul regime di ricovero. I pazienti in terapia intensiva sono 123 (-13).