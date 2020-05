Franceschini annuncia: sul tavolo "2 miliardi per il turismo"

"La misura che aiuterà famiglie e imprese è il tax credit vacanze, un bonus da spendere entro il 2020 in alberghi e strutture ricettive per persone sotto un reddito Isee di 40 o 50 mila euro, stiamo definendo". Lo dichiara in un'intervista al Corriere della Sera il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini spiegando che si tratta di "150 euro per un single e di una somma fino a 500 euro per coppie con figli" e che il bonus vacanze "aiuterà le famiglie e porterà nel comparto turismo oltre 2 miliardi di euro diretti, perché questo costa la norma, oltre all'indotto che creerà".

Il ministro Franceschini lo considera "un intervento straordinario, tra i più importanti dell'intera manovra". E se "dal 18 maggio potranno riaprire musei e mostre in grado di rispettare le prescrizioni di sicurezza", un segnale che il titolare del dicastero della Cultura ritiene "importante, come lo è stata l'apertura anticipata delle librerie, che dimostra la centralità della cultura", Franceschini dichiara che "il dovere dello Stato è aiutare tutti gli operatori e le imprese, non lasciando nessuno abbandonato a se stesso".

Poi aggiunge che quest'anno "saranno vacanze diverse" e "sarà l'anno delle "vacanze italiane" perché il turismo internazionale, extraeuropeo, difficilmente potrà ripartire".