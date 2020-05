Le ultracentenarie sarde scelte come testimonial anti-Covid

A Sennori, centro vicino a Sassari, ci sono due ultracentenarie fra le testimonial della campagna di informazione e sensibilizzazione #ResistiamoinsiemeSennori, lanciata dal Comune in collaborazione con l'associazione culturale Inschibboleth, per affrontare l'emergenza Covid-19.

I volti, coperti dalla mascherina, di Giovanna Ogana, 104 anni, Antonina Piga, 102 anni e Giacomina Fois, 98 anni, compaiono nelle immagini della campagna e nei manifesti che saranno affissi per le strade del paese, per invitare gli abitanti del paese a rispettare le regole di base per evitare la diffusione del virus: usare la mascherina, lavarsi spesso le mani con acqua e sapone, mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro, non toccarsi il viso con le mani. “Chiamatela mascherina, noi la chiamiamo Rispetto e Amore” , è il messaggio che accompagna le immagini.

"Vogliamo stare vicini ai nostri concittadini e far capire che indossare la mascherina e adottare tutte le altre misure di prudenza e sicurezza, è un gesto che dobbiamo fare prima di tutto per rispettare e preservare la salute degli anziani, e in generale delle persone più deboli della nostra comunità", spiega l’assessora comunale alla Cultura, Elena Cornalis, "persone che potrebbero non superare le conseguenze di un contagio da Covid-19".

Negli scatti fotografici, oltre alle ultracentenarie, appariranno anche il sindaco, Nicola Sassu, il parroco, monsignor Salvatore Masia, i direttori dei servizi bancari e postali, e cittadini che per motivi di lavoro o altro sono i più esposti al rischio di contagio. Completano la campagna installazioni di 'Street art sociale' degli artisti locali Ica Spanu e Antonio Salis. In 140 luoghi sensibili del paese (uffici pubblici, esterno dei supermercati e altri negozi, luoghi di culto) saranno installati distanziatori al suolo, con l’indicazione della distanza di sicurezza da tenere per evitare situazioni di rischio, seguendo le istruzioni del ministero della Salute.