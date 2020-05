Per la prima volta dopo due mesi meno di mille casi di coronavirus in un giorno

Salgono a 219.070 i casi totali di Sars-Cov-2 in Italia, 802 in più rispetto a ieri. Si tratta dell'aumento di contagi più contenuto, sotto quota mille, dagli ultimi due mesi (il 10 marzo i nuovi contagi sono stati 977 e da lì in poi sono sempre saliti sopra i mille al giorno).

È quanto evidenzia il bollettino quotidiano del Dipartimento della Protezione civile che monitora la diffusione del nuovo coronavirus. Il numero totale di attualmente positivi è di 83.324 ovvero 1.518 in meno rispetto a ieri.

Rispetto a 24 ore fa scende anche il numero dei ricoverati con sintomi, che sono 266 in meno rispetto a ieri, e quelli in terapia intensiva (-7). Sono invece 68.679 le persone in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi, 1.285 in meno di ieri.

I deceduti oggi sono stati 165, mai così pochi dagli ultimi due mesi, e portano il totale a 30.560. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 105.186, con un incremento di 2.075 persone rispetto a ieri. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, infine, sono stati 51.678 su un totale di 2.565.912.

La Lombardia

Le statistiche di Regione Lombardia confermano il calo costante dei dati dell'epidemia in Lombardia con i casi positivi arrivati ad essere 81.507 +282 nelle 24 ore, mentre ieri erano 81.225 (+502) e l'altro ieri 80.723 (+609*), ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 25 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati l'altro ieri.

I decessi salgono invece a 14.986 (+62), ieri erano 14.924 (+85) e l'altro ieri 14.839 (+94). In controtendenza i ricoveri in terapia intensiva saliti di 18 a 348. Ieri i ricoveri erano 330 (-70) e l'altro ieri. 400 (-80). In discesa invece i ricoverati non in terapia intensiva a 5.428 (-107) con i tamponi effettuati: 485.134 che crescono di 7.369 ( ieri 477.765 più 11.478).

Il Lazio

Il numero totale di casi Covid-19 esaminati nel Lazio è arrivato oggi a 7.165. Lo ha reso noto la Regione su Facebook. Il numero di deceduti fin qui è pari a 557, mentre il numero totale di guariti è di 2.322. Sono attualmente positive 4.286 persone, 1.265 sono ricoverate fuori dalla terapia intensiva e 84 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare sono invece in 2.937.