Oggi 1.083 nuovi casi, ma il trend è ancora in calo

Sale a 218.268 il numero degli italiani colpiti dal coronavirus. Oggi c'è stato un aumento di 1.083 nuovi casi, numero in calo rispetto ai 1.327 di ieri e ai 1.401 di giovedì. Sono i dati forniti dalla Protezione Civile nel bollettino quotidiano delle 18. I guariti di oggi sono 4.008 (ieri 2.747) per un totale di 103.031.

I nuovi decessi sono 194 (ieri 243) per un totale di 30.395 vittime. Continua, dunque, a scendere il numero delle persone attualmente positive: oggi sono 84.842 unità (-3.119 rispetto a ieri quando si era registrato un -1.663).

Prosegue inoltre il calo dei ricoveri: quelli in regime ordinario si sono ridotti di altre 802 unità (ieri di 538) per un totale di 13.834. Si riduce il numero di chi è ricoverato in terapia intensiva: in tutto sono 1034 pazienti, 134 in meno di ieri quando il calo era stato di 143 unita'. In isolamento domiciliare si trovano attualmente 69.974 positivi (ieri erano 72.157).

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 30.262 in Lombardia, 13.934 in Piemonte, 7.401 in Emilia-Romagna, 5.877 in Veneto, 4.448 in Toscana, 2.982 in Liguria, 4.345 nel Lazio, 3.230 nelle Marche, 1.965 in Campania, 830 nella Provincia autonoma di Trento, 2.729 in Puglia, 2.080 in Sicilia, 869 in Friuli Venezia Giulia, 1.676 in Abruzzo, 473 nella Provincia autonoma di Bolzano, 111 in Umbria, 550 in Sardegna, 118 in Valle d'Aosta, 612 in Calabria, 145 in Basilicata e 205 in Molise.

Milano e la Lombardia

Nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 178 casi positivi al coronavirus, raggiungendo un totale di 21.272 contagi registrati dall'inizio dell'emergenza. A Milano città i positivi delle ultime 24 ore sono stati 98, portando il totale a 8.965. Ieri l'incremento in provincia di Milano era stato di 201, l'altro ieri di 182. Nel capoluogo, invece, gli incrementi di ieri e ieri l'altro era stato rispettivamente di +101 e +86 casi.

In Lombardia nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 85 morti a causa del coronavirus, raggiungendo un totale di 14.924 decessi dall'inizio dell'emergenza. Ieri l'incremento era stato di 94 morti, l'atro ieri di 134.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 502 casi positivi, raggiungendo un totale di 81.225 contagi registrati dall'inizio dell'emergenza. Ieri l'incremento era stato di 609 (ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 25 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati ieri), mentre l'altro ieri l'incremento sul giorno precedente era stato di 689.

I ricoverati in terapia intensiva sono calati di 70 unità nelle ultime 24 ore, mentre ieri erano diminuiti di 80, a fronte di un numero invariato registrato nel giorno precedente ancora. I ricoveri non in terapia intensiva, invece, sono calati di 167 unita' nelle ultime 24 ore, contro un -146 e un -231 registrati rispettivamente ieri e l'altro ieri.

Il Lazio

Il numero totale di casi Covid-19 esaminati nel Lazio è arrivato oggi a 7.133. Lo ha reso noto la Regione su Facebook. Il numero di deceduti fin qui è pari a 553, mentre il numero totale di guariti è di 2.235. Sono attualmente positive 4.345 persone, 1.277 sono ricoverate fuori dalla terapia intensiva e 82 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare sono invece in 2.986.