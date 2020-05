Mulino Bianco ha donato un milione di colazioni alla Croce Rossa

Mulino Bianco ha donato alla Croce Rossa Italiana una quantità di prodotto sufficiente a garantire 1 milione di colazioni alle famiglie più in difficoltà.

Il milione di colazioni verrà distribuito dalla Croce Rossa Italiana su tutto il territorio nazionale, a beneficio delle fasce più deboli della popolazione, il cui numero, a causa del Coronavirus, sta crescendo sensibilmente. Le prime stime per il 2020 ipotizzano che gli effetti sociali della pandemia colpiranno in Italia oltre 1 milione di famiglie, che, secondo l’Istat, vanno ad aggiungersi a 5 milioni di famiglie che già vivono in condizioni di povertà assoluta o relativa.

Solo nelle ultime settimane al numero verde CRI per le persone 800.06.55.10, attivo da poco meno di un anno, sono arrivate oltre 200 mila richieste di aiuto, tra consegna domiciliare di spesa e farmaci e distribuzione di generi di prima necessità.

“Un’emergenza come questa, così lunga e complessa sta subendo un'evoluzione anche dal punto di vista dei bisogni della popolazione – commenta Flavio Ronzi, Segretario Generale della Croce Rossa Italiana. Stiamo passando da una fase in cui le necessità erano prettamente sanitarie a una in cui stanno emergendo forti criticità anche sul piano sociale. Grazie alla collaborazione con un grande marchio come Mulino Bianco, che ha messo a disposizione dei nostri Comitati sul territorio un milione di colazioni, siamo in grado di portare avanti su tutto il territorio nazionale servizi di sostegno per centinaia di migliaia di famiglie in condizioni di necessità. Questo è quello che abbiamo chiamato ‘Il Tempo della Gentilezza’, quello in cui ogni gesto può fare la differenza a sostegno di chi maggiormente sta soffrendo le conseguenze sanitarie e sociali dell’epidemia”.

“Da sempre Mulino Bianco è in prima linea nella donazione di prodotti, ma in questo momento siamo tutti chiamati a fare meglio -spiega Julia Schwoerer, Vicepresident Marketing Mulino Bianco e Pan di Stelle. Tutti noi oggi proviamo sentimenti di ansia e incertezza che ci impediscono di vedere e progettare il futuro. Ma alcuni stanno soffrendo di più, dovendosi confrontare anche con le difficoltà economiche che la crisi sta accentuando. Abbiamo quindi deciso di aderire all’appello della Fondazione Laps e della Croce Rossa Italiana con un gesto che esprime la nostra vicinanza a chi è in difficoltà, pensando di fare qualcosa di concreto a partire dai territori in cui operiamo. E con l’aiuto degli italiani, che sono chiamati a partecipare a questa gara di solidarietà, potremo fare ancora di più.”

Il milione di colazioni è infatti solo un punto di partenza, perché Mulino Bianco ha anche lanciato un appello alle persone iscritte alla sua Community “Nelmulinochevorrei” (www.nelmulinochevorrei.it). Si tratta di centinaia di migliaia di persone che, se lo desiderano, da oggi possono convertire i punti accumulati sulla piattaforma in ulteriori colazioni a beneficio della Croce Rossa Italiana. Mulino Bianco raddoppierà il valore di ogni punto donato e la donazione può essere fatta anche da chi decidesse di iscriversi da oggi in poi.