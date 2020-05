Papa Francesco: "A nessuno manchi il lavoro, la giusta retribuzione e la dignità"

"Oggi che è la festa di San Giuseppe Lavoratore, anche la giornata dei lavoratori, preghiamo per tutti i lavoratori. Per tutti. Perché a nessuna persona manchi il lavoro e che tutti siano giustamente pagati e possano godere della dignità del lavoro e della bellezza del riposo". Così Papa Francesco nell'introdurre la messa a Casa Santa Marta, nella giornata in cui si festeggia il 1 maggio. Presente nella cappella dedicata allo Spirito Santo una statua di San Giuseppe artigiano portata per l'occasione dalle Acli, le Associazioni cristiane dei Lavoratori italiane.