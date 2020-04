Papa Francesco ha rivolto un pensiero all'Europa nel giorno in cui la Chiesa celebra la festa di Santa Caterina, patrona di Italia e d'Europa.

"Oggi è Santa Caterina da Siena, Dottore della Chiesa, Patrona d'Europa. Preghiamo per l'Europa, per l'unità d'Europa. Per l'unita' dell'Unione Europea: perche' tutti insieme possiamo andare avanti come fratelli", ha detto il Pontefice introducendo la messa a Casa Santa Marta.