A Como dirigenti della Regione chiamati come testi sulla fornitura di mascherine

Sono testimoni, almeno per il momento, ma è la prima volta che degli esponenti della Regione Lombardia vengono chiamati da una procura in merito all'approvvigionamento di mascherine. Succede a Como, nell'ambito dell'indagine che ha portato all'arresto dell'amministratore della società Eclettica srl, con sede a Turbigo (Milano) con l'accusa di avere importato dalla Cina grossi quantitativi di dispositivi di protezione individuale per il suo tornaconto, fingendo che invece andassero ai medici o a enti pubblici.

Stando a quanto apprende l'AGI, in questi giorni sono stati sentiti come persone informate sui fatti nella città del lago alcuni dirigenti dell'ufficio acquisti. L'inchiesta svolta dalla Guardia di Finanza ipotizza che l'imprenditore avesse assunto impegni per una fornitura del prezioso bene alla Regione che ne aveva a più riprese sollecitato l'arrivo.

Stando a quanto ricostruito, l'ente aveva effettuato una commessa territoriale alla ditta Eclettica che poi non è stata onorata. Con gli inquirenti, i dirigenti si sono riservati di quantificare l'entità della commessa, che al momento non sono stati in grado di stimare. La Regione, riferiscono le stesse fonti, "è in questo momento da ritenere persona offesa".

La persona arrestata era seguita da qualche tempo dagli investigatori per le sue attività di fabbricazione di indumenti contraffatti. Dalle intercettazioni è poi emerso che avrebbe importato dalla Cina 72mila mascherine protettive FFP2, attestando falsamente all'Agenzia delle Dogane di Malpensa che erano destinate alla Federazione Italiana Medici di medicina generale, mentre invece le avrebbe messe sul mercato per trane profitti.

Avrebbe inoltre importato altre 550mila mascherine, di cui 500mila in teoria destinate a una società municipalizzata, ma in realtà sempre per commercializzarle. Si è poi saputo, dagli ultimi approfondimenti investigativi, della vicenda che coinvolge la Regione. L'arrestato è indagato per i reati di 'falsità ideologica' ed 'errore determinato dall'altrui inganno'. E' probabile che l'inchiesta per competenza territoriale sia trasmessa a Milano dove ha sede la ditta.