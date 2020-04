Oltre 200 mila contagi in Italia ma cala il numero dei positivi

Sono diventati 201.505 i casi totali di coronavirus in Italia, con un incremento di 2.091 unità superiore a quello (+1.739) registrato ieri. Secondo i dati del bollettino quotidiano della protezione civile, però, continua a diminuire il saldo degli attualmente positivi, che oggi sono 105.205, con un decremento di 608 assistiti rispetto ai -290 di ieri. Il numero dei guariti è salito a 68.941, con un +2.317 rispetto a ieri mentre i decessi sono diventati 27.359: nelle ultime 24 ore se sono contati purtroppo 382 contro i 333 di ieri.

Continua a diminuire la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati in terapia intensiva sono 1.863 (93 in meno) e i ricoverati con sintomi 19.723 (630 in meno); in isolamento domiciliare restano in 83.619 (+115), il 79% degli attualmente positivi. Riprende a salire anche il numero dei tamponi: oggi ne sono stati effettuati 57.272 per un totale di 1.846.934.

I numeri della Lombardia

In Lombardia si contano oggi 869 nuovi casi positivi, che portano il totale a 74.348. I decessi sono aumentati di 126 unità (ieri 124) portandoil totale a 13.575. Ancora in calo le terapie intensive, 25 in meno a 655, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono scesi di 245 unità a 7280. I tamponi effettuati sono stati 8573. I dimessi aumentano di 1012 unità, a 49.483.

I numeri dell'Emilia Romagna

In Emilia-Romagna si registrano 252 nuovi casi di positività al coronavirus (24.914 in totale), 433 guariti e 41 decessi (3.472 totali da inizio epidemia). Lo ha comunicato l'ente regionale in una nota. In netto calo i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi a oggi: -222 rispetto a ieri (12.003 contro 12.225). Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, arrivano complessivamente a 8.384, -114 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 228 (-19 rispetto a ieri). Diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-66). Le persone complessivamente guarite salgono a 9.439 (+433): 2.687 'clinicamente guarite', divenute cioe' asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione, e 6.752 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi