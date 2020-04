Coronavirus, Locatelli: "Non siamo ancora fuori dalla tempesta"

"Una ripresa graduale deve essere la stella polare della fase 2". Lo ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, intervistato da Lucia Annunziata nel programma "Mezz'ora in più", su Rai3.

"Abbiamo raggiunto un risultato importantissimo - ha aggiunto Locatelli - ora dobbiamo cercare di mantenere il più basso possibile il rischio ed evitare un nuovo aumento di contagi, tenendo sempre in primo piano il numero dei pazienti in terapia intensiva. Per quanto siamo migliorati, non siamo fuori da questa tempesta. Bisognerà continuare con le misure di distanziamento sociale e le altre misure che hanno dato risultati concreti nella lotta al virus".