Azzolina: "Sulla Fase 2 da Conte è arrivato un richiamo alla responsabilità"

"Grazie al Presidente Giuseppe Conte. Il suo è un richiamo alla responsabilità. Vorremmo tutti dire: si riapre subito. Ma non si possono vanificare i sacrifici fatti fin qui da tutti gli italiani". Lo scrive su Facebook la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, a proposito del piano di riapertura dal 4 maggio annunciato dal premier. "Serve una ripresa organizzata delle attivita'. E serve cautela. Stiamo lavorando - prosegue la ministra - per tenere insieme il diritto alla salute con un progressivo ritorno alla normalita'. Fughe in avanti o divisioni in questo momento sarebbero solo pericolose. Prudenti oggi - conclude - per ripartire piu' forti domani". (AGI)

