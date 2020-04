Il programma in 15 punti delle Regioni per far ripartire l'Italia

In un documento in 15 punti proposto alla Cabina di regia le Regioni e le Province autonome chiedono di definire congiuntamente come dovrà avvenire la riapertura, in accordo con le indicazioni precise che scaturiscano dal comitato tecnico-scientifico e dalla task force diretta da Vittorio Colao.

Le Regioni e le Province autonome si dicono d'accordo su una regia nazionale per organizzare la Fase 2 dell'emergenza coronavirus ma chiedono una sorta di autonomia che tenga conto delle "singole specificità" locali. Si chiede tra l'altro l'apertura, già il 27 aprile dei cantieri.

In relazione ai principali aspetti da affrontare congiuntamente, le Regioni segnalano 15 punti: