Due bagnini di Rimini affittano i lettini per prendere il sole sui balconi

Due bagnini di Rimini, i gestori degli stabilimenti 66A e 67, hanno deciso di affittare i lettini da spiaggia con consegna a domicilio in attesa della ripartenza della stagione estiva così da permettere ai loro clienti di prendere il sole sui terrazzi o sui balconi più comodamente. "Abbiamo chiesto l'autorizzazione alla prefettura e ci hanno dato il permesso come servizio da asporto", dice Federico Bronzetti, operatore balneare e ideatore di questa iniziativa che ha come obiettivo "far vivere una quarantena piu' tranquilla e serena".

Le prime consegne, tempo permettendo, dovrebbero partire oggi pomeriggio. "Fino ad ora sono arrivate una decina di prenotazioni", dice Bronzetti, che ha già pronto il servizio di ritiro per quando la stagione aprirà i battenti.