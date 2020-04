Corre e si esercita con il parapendio in un parco di Roma, multato

Tra le tante soluzioni per mantenersi in forma durante questo periodo di quarantena legata all'epidemia del Covid-19, un uomo di 47 anni a Roma ne ha trovata una piuttosto singolare: con un parapendio correva lungo l'area verde di Colle Prenestino per esercitarsi. Una pratica che non e' passata certo inosservata visto anche l'ingombro dell'attrezzatura sportiva.

L'uomo è stato fermato dagli agenti della Polizia Locale del Campidoglio e per lui è scattata la sanzione amministrativa prevista per coloro che vengono fermati mentre si trovano fuori dalla propria abitazione senza un valido motivo. Inoltre, in questa fase non è consentito l'accesso in giardini, parchi e aree verdi per scampagnate o per svolgere attività sportive.

L'episodio riguarda uno dei 240 illeciti registrati dai vigili nelle due giornate di sabato e domenica di Pasqua, con più di 30mila controlli eseguiti dalle pattuglie sul territorio capitolino per il rispetto delle norme di prevenzione del contagio da coronavirus. Oltre 25mila le verifiche riguardanti il rispetto delle limitazioni agli spostamenti, dalle maggiori direttrici che conducono al mare e fuori città alle vie e principali piazze cittadine. Più di 5mila invece gli accertamenti che hanno riguardato parchi, giardini pubblici e attività commerciali.

Delle 240 irregolarità rilevate nel weekend, oltre la metà sono state riscontrate nella giornata di ieri, quando diverse auto sono state fermate, con a bordo anche più persone, mentre tentavano di raggiungere il litorale, zone di campagna o uscire dalla città senza valida giustificazione. I fermati in alcuni casi hanno detto di voler andare da parenti o amici per il pranzo di Pasqua o di essere in cerca di supermercati nonostante la chiusura delle attività commerciali.

Fermati nei parchi, oltre al caso dell'uomo con parapendio, anche altre persone intente a fare sport. Questa mattinata le pattuglie hanno eseguito già circa 6mila verifiche, con 103 violazioni contestate finora.