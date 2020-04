Il contagio torna a crescere

Sono 152.271 i casi totali di contagio da coronavirus in Italia, 4.694 in più, in salita rispetto all'incremento registrato ieri (+3.951). Secondo i dati resi noti nel corso del punto quotidiano alla protezione civile, gli attualmente positivi sono 100.269 (+1.996 rispetto ai +1.396 di ieri), i guariti 32.534 (+2.079 rispetto ai +1.985 di ieri) e i deceduti 19.468 (+619 rispetto ai +570 di ieri).

Degli attualmente positivi, 28.144 sono ricoverati con sintomi (98 in meno), 3.381 in terapia intensiva (116 in meno) e 68.744 in isolamento domiciliare (2.210 in piu'). I tamponi effettuati a oggi sono 963.473 (56.609 in piu').

La situazione in Lombardia

In Lombardia rispetto a ieri sono stati registrati 1.544 positivi in più al coronavirus, per un totale di 57.592. I morti sono stati 273, portando il totale a 10.511. A renderlo noto è l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, nel corso della diretta Facebook per fare il punto quotidiano sull'emergenza coronavirus. Ieri si erano registrati +1.246 casi e +216 morti.

A fronte di un leggero aumento dei positivi, si deve però registrare anche un incremento dei tamponi processati: 9.977, rispetto ai 9.372 di ieri, che ha portato il totale a 196.302 tamponi. Quanto ai dimessi (con almeno un passaggio in ospedale), invece, oggi se sono registrati 543 (in totale 16.823).

"Non dobbiamo abbassare l'attenzione e pensare che il peggio sia passato. I dati non ancora sono stabili", ha commentato Gallera, "i dati di oggi ci dicono che la partita non è finita, non rilassatevi. È vero che il trend è migliore della settimana scorsa, ma non ci fa stare tranquilli. Dobbiamo ancora resistere, fino al 3 maggio ci sono 3 ponti, i ponti li passiamo a casa".